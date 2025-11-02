Marquense vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Marquense recibe el próximo miércoles 5 de noviembre a Xelajú por la fecha 18 del Apertura, a partir de las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Xelajú

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense cayó 1 a 2 ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Xelajú logró empatar – ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (6 PG – 3 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 5 Xelajú 21 16 6 3 7 5 10 Marquense 18 16 5 3 8 -11

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Marquense: 5 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 19: vs Achuapa: 9 de noviembre – 21:00 horas

Fecha 20: vs Aurora FC: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Xelajú, según país