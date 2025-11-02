Marquense vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Así llegan Marquense y Xelajú
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense cayó 1 a 2 ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
En la fecha anterior, Xelajú logró empatar – ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú fue el ganador por 3 a 1.
El local está en el décimo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (6 PG – 3 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|5
|Xelajú
|21
|16
|6
|3
|7
|5
|10
|Marquense
|18
|16
|5
|3
|8
|-11
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Marquense: 5 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Achuapa: 9 de noviembre – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Aurora FC: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas