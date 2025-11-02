Marquense vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Deportes

Marquense vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Marquense vs Xelajú. El duelo, a disputarse en el estadio Marquesa de la Ensenada el miércoles 5 de noviembre, comenzará a las 20:00 horas.

|

Marquense recibe el próximo miércoles 5 de noviembre a Xelajú por la fecha 18 del Apertura, a partir de las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Así llegan Marquense y Xelajú

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense cayó 1 a 2 ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Xelajú logró empatar – ante Municipal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (6 PG – 3 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 35 17 11 2 4 9
2 Municipal 33 16 9 6 1 18
3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10
5 Xelajú 21 16 6 3 7 5
10 Marquense 18 16 5 3 8 -11

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas
  • Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas
  • Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 18: vs Marquense: 5 de noviembre – 20:00 horas
  • Fecha 19: vs Achuapa: 9 de noviembre – 21:00 horas
  • Fecha 20: vs Aurora FC: 16 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas
  • Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS