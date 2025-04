Medford no piensa en el descenso de Marquense y apunta a que acudirán al TAS por los puntos del caso Ramiro Rocca

Son momentos complicados los que está viviendo el Deportivo Marquense, ya que la tarde del 23 de abril quedó matemáticamente descendido a la Primera División del futbol guatemalteco.

Es decir, con la cantidad de puntos que hay en juego, al equipo de San Marcos ya no le alcanza para alcanzar a sus rivales.

O al menos ese es el panorama hasta este 24 de abril, ya que según Hernán Medford, Marquense aún espera una resolución sobre el caso de los puntos perdidos sobre la mesa tras una supuesta alineación indebida de Ramiro Rocca en la primera fecha del torneo.

El tema de los puntos perdidos estaba prácticamente terminado, pero las palabras del entrenador costarricense tras el empate 0-0 ante Municipal en el inicio de la fecha 21 indica que Marquense aún salvarse, en caso la resolución le favorezca.

En palabras de Medford, se mantiene la esperanza de recuperar los puntos, ya que si bien en estos momentos Marquense está descendido, aún puede aspirar a terminar como campeón de la Liga Nacional si entra entre los ocho mejores de la fase de clasificación, por lo que continuaría jugando al menos unas semanas más.

"Tengo la esperanza de que no tengamos el descenso, los puntos se van a pelear. Puedo decir que no nos alcanza en estos momentos, pero esos tres puntos los ganamos nosotros. No pienso en eso", comentó el entrenador en la conferencia de prensa luego del empate ante Municipal.

"Yo prometí clasificar, pero eso es una de las cosas que yo no entiendo, podemos ser campeones y tener descenso, debe ser el único país en el mundo en donde se puede descender y clasificar. Puede que un objetivo no me salga y el otro sí, si clasificados en ese periodo se pueden definir los puntos", expresó.

El técnico indicó que están a la espera de la resolución, pero que si esta llega a ser negativa, están dispuestos a ir a pelear al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Si no se define aquí, se va al TAS y con lo que he investigado los puntos deben ser devueltos. Si hay que ir al TAS iremos al TAS. Lo que se hace en la cancha es lo que se refleja, nosotros no esperamos un regalito, solo la justicia", continuó.

Si a Marquense le llegan a dar los puntos, tendrá 39 unidades en la última jornada y a Xinabajul le quedarán la misma cantidad, por lo que el descenso se definirá de forma agónica.