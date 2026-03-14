Mictlán fue derrotado por Guastatoya con un marcador de 3-1

Aunque Mictlán llegó a anotar, no le alcanzó para superar a su rival Guastatoya y cayó derrotado 3-1 en la fecha 13 del Clausura. Nelson García fue el encargado de abrir el marcador para Guastatoya con un gol de jugada (7′ 1T), seguido por otro tanto de jugada de Víctor Ávalos (15′ 1T). Mictlán consiguió acercarse con un buen disparo de Sebastián Colón, que encontró la red rival para dejar el 2 a 1 parcial pasados 25 de la segunda mitad. Sin embargo, no pudo cambiar el curso del partido y terminó perdiendo por 3 a 1, después de que Kevin Fernández disparara en el minuto 41 del segundo tiempo.

El protagonismo de Kevin Fernández lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Guastatoya metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio David Cordon Hichos fue Nelson García. El delantero de Guastatoya convirtió 1 gol.

El entrenador de Guastatoya, Pablo Centrone, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Rubén Escobar en el arco; José Almanza, Marlon Sequén y Víctor Armas en la línea defensiva; Joshua Ubico, Keyshwen Arboine, Herberth Morales y Emanuel Yori en el medio; y Víctor Ávalos, Nelson García y Denilson Sánchez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Gabriel Álvarez se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Junior Figueroa bajo los tres palos; Richard Monges, Juan Carlos Escobar, Renny Folleco y William Ramírez en defensa; Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus y Guillermo Chavasco en la mitad de cancha; y Sebastián Colón, Julio César Rodríguez y William Fajardo en la delantera.

El partido en el Estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Mario Escobar Toca.

Guastatoya cumplirá con su fecha libre en este torneo. Por otro lado, Mictlán tendrá descanso por jornada libre.

El local está en el quinto puesto con 16 puntos, mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

50′ 2T – Salió Herberth Morales por Samuel Garrido

73′ 2T – Salieron Nelson García por Yordin Hernández y Keyshwen Arboine por Kevin Fernández

84′ 2T – Salió Marlon Sequén por Carlos Alvarado

Amonestados en Guastatoya:

30′ 1T Emanuel Yori, 45′ 1T Nelson García y 2′ 2T José Almanza

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salió Guillermo Chavasco por Brandon Rivas

53′ 2T – Salió Miguel Ángel Lemus por Cesar Chinchilla

64′ 2T – Salió Juan Carlos Escobar por Jonas Herrarte

Amonestados en Mictlán: