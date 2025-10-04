Mictlán no pudo con Malacateco y cayó 1-0

Mictlán no tuvo una buena presentación y perdió 1-0 en condición de visitante en el Estadio Santa Lucía. Frank De León definió el destino del encuentro en el minuto 1 del primer tiempo.

El volante se adueñó de la pelota, consiguió encajar un disparo y colocó el balón en la portería rival.

Frank De León se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Malacateco metió 1 gol.

Marlon Chun se destacó por su sólida defensa. El defensa de Malacateco tuvo un buen nivel .

El técnico de Malacateco, Roberto Montoya, propuso una formación 4-3-3 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Brayan Morales, Víctor Torres y Carlos Pérez Ochoa en la línea defensiva; Frank De León, Andy Soto y José Ochoa en el medio; y Vidal Paz, Byron Angulo y Ángel López en el ataque.

Por su parte, el equipo de Flavio Da Silva salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con John Faust bajo los tres palos; Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez y Juan Carlos Escobar en defensa; Kendel Herrarte, Daniel Santa y Osman Salguero en la mitad de cancha; y Cesar Chinchilla, Ronaldo Dinolis y Guillermo Chavasco en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Santa Lucía.

En la siguiente fecha Malacateco se enfrentará de visitante ante Mixco, mientras que Mictlán jugará de visitante frente a Aurora FC.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 16 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 16 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

53′ 2T – Salió Vidal Paz por Franklin Quinteros

71′ 2T – Salieron Frank De León por Gerson Morales y Byron Angulo por José Ortiz

90′ 2T – Salió Franklin Quinteros por Marlon Chun

Amonestado en Malacateco:

27′ 1T Ángel López

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por William Fajardo

73′ 2T – Salió Jonas Herrarte por Bryan Menéndez

74′ 2T – Salió Ronaldo Dinolis por Elmer Monroy

88′ 2T – Salieron Osman Salguero por Mario Grijalva y Juan Carlos Escobar por César Madrid

Amonestado en Mictlán: