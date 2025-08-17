Mictlán no pudo con Mixco y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 5 del Apertura, Mictlán y Mixco igualaron 0-0.

El desempeño John Faust lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El guardameta de Mictlán mostró su calidad.

La presencia defensiva Jeshua Urizar fue notable en el partido. El defensa de Mixco fue importante .

El DT de Mictlán, Adrián García Arias, presentó una disposición táctica 4-4-2 con John Faust en el arco; Bryan Menéndez, William Ramírez, Renny Folleco y César Madrid en la línea defensiva; Daniel Santa, Kendel Herrarte, Elmer Monroy y Jesús Hernández en el medio; y Guillermo Chavasco y Robin Betancourth en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Diego Méndez y Facundo González en defensa; Kener Lemus, Esnaydi Zúñiga y José Bolaños en la mitad de cancha; y Esteban Garcia, Adrián Cifuentes y Eliser Quiñones en la delantera.

Alan Monroy fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio La Asunción.

En la próxima fecha, Mictlán visitará a Guastatoya y Mixco jugará de visitante frente a Antigua GFC.

De esta manera el local está en el décimo primer puesto en el campeonato con 3 puntos, mientras que la visita, con 13, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Mictlán

60′ 2T – Salió César Madrid por Juan Carlos Escobar

72′ 2T – Salieron Robin Betancourth por Cesar Chinchilla, Guillermo Chavasco por Osman Salguero y Kendel Herrarte por Mario Grijalva

Amonestados en Mictlán:

28′ 1T César Madrid, 38′ 1T Bryan Menéndez, 29′ 2T William Fajardo y 50′ 2T William Ramírez

Cambios en Mixco

38′ 1T – Salió Adrián Cifuentes por Kevin Illescas

45′ 2T – Salieron José Bolaños por Yonathan Pozuelos, Jesús Hernández por William Fajardo y Elmer Monroy por Igor da Silva

55′ 2T – Salió Esteban Garcia por Kennedy Rocha

59′ 2T – Salieron Eliser Quiñones por Nicolás Martínez y Esnaydi Zúñiga por Christian Ojeda

80′ 2T – Salió Kevin Illescas por Jonathan Márquez

Amonestados en Mixco: