Mictlán no pudo con Municipal y cayó 1-0

Un único gol le dio la victoria 1-0 a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera por la fecha 18 del Apertura. César Archila definió el destino del encuentro en el minuto 41 del primer tiempo.

El delantero se adueñó de la pelota, consiguió encajar un disparo y colocó el balón en la portería rival.

César Archila se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Cristian Jiménez se destacó por su sólida defensa. El defensa de Municipal tuvo un buen nivel .

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, propuso una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; Darwin Torres, José Mena, Aubrey David y César Calderón en la línea defensiva; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, Cristian Hernández y John Méndez en el medio; y César Archila y José Martínez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Flavio Da Silva salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con John Faust bajo los tres palos; Juan Carlos Escobar, William Ramírez, Jonas Herrarte y Emerson Cabrera en defensa; Osman Salguero, Daniel Santa y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y Robin Betancourth, Guillermo Chavasco y William Fajardo en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Manuel Felipe Carrera.

En la siguiente fecha Municipal se enfrentará de visitante ante Mixco, mientras que Mictlán jugará de local frente a Marquense.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 39 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

68′ 2T – Salieron José Mena por Cristian Jiménez y Cristian Hernández por Jefry Bantes

79′ 2T – Salieron José Martínez por Eddie Hernández y César Archila por Yasnier Matos

88′ 2T – Salió John Méndez por Davis Contreras

Amonestados en Municipal:

32′ 1T César Archila y 38′ 1T Cristian Hernández

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salió Jonas Herrarte por César Madrid

58′ 2T – Salieron Robin Betancourth por Ronaldo Dinolis y Guillermo Chavasco por Miguel Ángel Lemus

76′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Elmer Monroy

85′ 2T – Salió Daniel Santa por Rigoberto Hernández

Amonestados en Mictlán: