Mictlán resolvió su juego de la fecha 18 con un empate 1-1 frente a Comunicaciones

Nadie logró sacar ventaja en el Estadio La Asunción, en el empate a 1 gol entre Mictlán y Comunicaciones, en la fecha 18 del Clausura.

Fue Dairon Reyes quien dio la ventaja a Comunicaciones en el minuto 12 de la primera mitad; sin embargo, Kendel Herrarte igualó el marcador en el minuto 21 de la segunda mitad.

El protagonismo de Kendel Herrarte lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Mictlán metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio La Asunción fue Dairon Reyes. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.

El entrenador de Mictlán, Gabriel Álvarez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en la línea defensiva; Osman Salguero, Brandon Rivas, Guillermo Chavasco y Kendel Herrarte en el medio; y William Fajardo y Sebastián Colón en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Marco Figueroa se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal y Erick González en defensa; Andy Contreras, Karel Espino y Marco Domínguez en la mitad de cancha; y Dairon Reyes, Omar Duarte y Andersson Ortiz en la delantera.

El partido en el Estadio La Asunción fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.

Por la próxima fecha, Mictlán visitará a Marquense. Por otro lado, Comunicaciones recibirá a Aurora FC.

El local está en el séptimo puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 29 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salió Guillermo Chavasco por Julio César Rodríguez

Amonestados en Mictlán:

12′ 2T Sebastián Colón y 48′ 2T Miguel Ángel Lemus

Cambios en Comunicaciones

62′ 2T – Salió Andy Contreras por Janpol Morales

74′ 2T – Salieron Erick González por Rafael Morales y Wilson Pineda por Walter García

75′ 2T – Salió Andersson Ortiz por José Gálvez

84′ 2T – Salió Dairon Reyes por Walter Sandoval

Amonestado en Comunicaciones: