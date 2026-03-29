Mictlán se enfrentará a Antigua GFC por la fecha 17

Por la fecha 17 del Clausura, Mictlán y Antigua GFC se enfrentan el miércoles 1 de abril desde las 18:00 horas en el estadio .

Así llegan Antigua GFC y Mictlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Mictlán finalizó con un empate – ante Cobán Imperial. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 3 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 21 puntos (5 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 4 Municipal 25 16 7 4 5 5 5 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 4 Municipal 25 16 7 4 5 5 5 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 7 Antigua GFC 21 16 5 6 5 -2 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 8 Mictlán 21 15 6 3 6 -2

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 18: vs Aurora FC: 4 de abril – 11:00 horas

Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas

Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas

Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas

Horario Antigua GFC y Mictlán, según país