Mictlán se enfrentará a Antigua GFC por la fecha 17

Así llegan Antigua GFC y Mictlán
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Mictlán finalizó con un empate – ante Cobán Imperial. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 3 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue un empate por 0 a 0.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 21 puntos (5 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|4
|Municipal
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|5
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|4
|Municipal
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|5
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|7
|Antigua GFC
|21
|16
|5
|6
|5
|-2
|7
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Mictlán
|21
|15
|6
|3
|6
|-2
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 18: vs Aurora FC: 4 de abril – 11:00 horas
- Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas
- Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
Horario Antigua GFC y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas