Mictlán se enfrentará ante Achuapa por la fecha 9

A partir de las 19:00 horas el próximo sábado 13 de septiembre, Achuapa visita a Mictlán en el Estadio La Asunción, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Apertura.

Así llegan Mictlán y Achuapa

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Marquense. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa llega triunfante luego de ver caer a Xelajú con un marcador 4-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

Mictlán no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 3 partidos jugados en el estadio Estadio La Asunción, sólo ha logrado empates.

El local se ubica en el décimo puesto con 7 puntos (1 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (3 PG – 3 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Aurora FC 17 8 5 2 1 5 2 Antigua GFC 16 8 5 1 2 7 3 Municipal 16 8 4 4 0 5 5 Achuapa 12 8 3 3 2 3 10 Mictlán 7 8 1 4 3 -3

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Achuapa, según país