Mictlán supera por 2-1 a Xelajú tras dar vuelta el partido

Cesar Chinchilla fue la figura del partido. El delantero de Mictlán marcó 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Daniel Santa. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, planteó una estrategia 3-5-2 con John Faust en el arco; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco y William Ramírez en la línea defensiva; Guillermo Chavasco, Kendel Herrarte, Jonas Herrarte, Osman Salguero y Daniel Santa en el medio; y Robin Betancourth y Ronaldo Dinolis en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 5-3-2 con Nery Lobos bajo los tres palos; Kevin Ruíz, José Javier Longo, Manuel Romero, Javier González y Widvin Tebalan en defensa; Juan Cardona, Jorge Aparicio y Justin Racancoj en la mitad de cancha; y Pedro Báez y Harim Quezada en la delantera.
El árbitro Orlando Alvarado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Mictlán visitará a Aurora FC y Xelajú jugará de local frente a Mixco en el estadio Mario Camposeco.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el quinto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Mictlán
- 56′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Bryan Menéndez
- 60′ 2T – Salió Ronaldo Dinolis por Cesar Chinchilla
- 68′ 2T – Salieron Guillermo Chavasco por Elmer Monroy y Robin Betancourth por Douglas Romero
Amonestados en Mictlán:
- 15′ 2T Robin Betancourth y 43′ 2T John Faust
Cambios en Xelajú
- 34′ 1T – Salió Juan Cardona por Derrikson Quirós
- 45′ 2T – Salieron José Javier Longo por Romario da Silva, Justin Racancoj por Maynor de León y Jonas Herrarte por William Fajardo
- 76′ 2T – Salió Pedro Báez por Steven Cárdenas
Amonestados en Xelajú:
- 15′ 1T Juan Cardona, 44′ 1T Amarini Villatoro y 9′ 2T Nery Lobos