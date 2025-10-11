Mictlán supera por 2-1 a Xelajú tras dar vuelta el partido

Por la fecha 14 del Apertura, Mictlán se quedó con los tres puntos como local frente a Xelajú. Después del gol de cabeza convertido por Kevin Ruíz, Xelajú se puso al frente al minuto 10 del primer tiempo. Sin embargo, Mictlán dio un vuelco al destino y se impuso con las anotaciones de Daniel Santa (29′ del segundo tiempo después de un remate desde los doce pasos) y Cesar Chinchilla (38′ de la misma etapa con un cabezazo).

Cesar Chinchilla fue la figura del partido. El delantero de Mictlán marcó 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Daniel Santa. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, planteó una estrategia 3-5-2 con John Faust en el arco; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco y William Ramírez en la línea defensiva; Guillermo Chavasco, Kendel Herrarte, Jonas Herrarte, Osman Salguero y Daniel Santa en el medio; y Robin Betancourth y Ronaldo Dinolis en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 5-3-2 con Nery Lobos bajo los tres palos; Kevin Ruíz, José Javier Longo, Manuel Romero, Javier González y Widvin Tebalan en defensa; Juan Cardona, Jorge Aparicio y Justin Racancoj en la mitad de cancha; y Pedro Báez y Harim Quezada en la delantera.

El árbitro Orlando Alvarado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Mictlán visitará a Aurora FC y Xelajú jugará de local frente a Mixco en el estadio Mario Camposeco.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el quinto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Mictlán

56′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Bryan Menéndez

60′ 2T – Salió Ronaldo Dinolis por Cesar Chinchilla

68′ 2T – Salieron Guillermo Chavasco por Elmer Monroy y Robin Betancourth por Douglas Romero

Amonestados en Mictlán:

15′ 2T Robin Betancourth y 43′ 2T John Faust

Cambios en Xelajú

34′ 1T – Salió Juan Cardona por Derrikson Quirós

45′ 2T – Salieron José Javier Longo por Romario da Silva, Justin Racancoj por Maynor de León y Jonas Herrarte por William Fajardo

76′ 2T – Salió Pedro Báez por Steven Cárdenas

Amonestados en Xelajú: