Mictlán venció a Cobán Imperial 1 a 0 en el Estadio La Asunción

En el choque entre Mictlán y Cobán I. por la fecha 11 del Apertura, el conjunto anfitrión logró en el Estadio La Asunción una estrecha victoria por 1 a 0. En el minuto 5 del segundo tiempo, Osman Salguero aseguró la victoria para Mictlán.

Luego de tomar posesión de la pelota, el volante desestabilizó al arquero Tomás Casas con su tiro.

Osman Salguero fue la figura del partido. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Bryan Menéndez. El zaguero de Mictlán fue importante .

El director técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, planteó una estrategia 4-4-2 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Emerson Cabrera y Juan Carlos Escobar en la línea defensiva; Daniel Santa, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y Ronaldo Dinolis y Robin Betancourth en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sebastián Bini se pararon con un esquema 4-5-1 con Tomás Casas bajo los tres palos; Blady Aldana, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en defensa; Marco Rivas, Selvin Tení, Anthony López, Janderson Pereira y Javier Estrada en la mitad de cancha; y Matías Rotondi en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Mictlán recibirá a Comunicaciones y Cobán I. jugará de visitante frente a Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzman.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 13 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 12 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Mictlán

63′ 2T – Salió Robin Betancourth por William Fajardo

87′ 2T – Salieron Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla y Guillermo Chavasco por Bryan Menéndez

Amonestados en Mictlán:

5′ 1T Osman Salguero y 44′ 2T William Fajardo

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Javier Estrada por Oscar Mejía y Matías Rotondi por Yeltsin Álvarez

64′ 2T – Salió Selvin Tení por Steven Paredes

69′ 2T – Salió Anthony López por Juan Carlos Winter

Amonestados en Cobán Imperial: