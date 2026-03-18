Mictlán venció a Malacateco 1 a 0 en el Estadio La Asunción

La suerte del partido entre Mictlán y Malacateco, válido por la fecha 14 del Clausura, quedó sellada con 1-0 en el Estadio La Asunción. En el minuto 11 del primer tiempo, William Fajardo aseguró la victoria para Mictlán.

Luego de tomar posesión de la pelota, el volante desestabilizó al arquero Miguel Jiménez Ponce con su tiro.

William Fajardo fue la figura del partido. El mediocampista de Mictlán fue el autor de 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Jonas Herrarte. El zaguero de Mictlán fue importante .

El director técnico de Mictlán, Gabriel Álvarez, planteó una estrategia 3-5-2 con John Faust en el arco; William Ramírez, Renny Folleco y Richard Monges en la línea defensiva; Miguel Ángel Lemus, William Fajardo, Osman Salguero, Kendel Herrarte y Juan Carlos Escobar en el medio; y Julio César Rodríguez y Sebastián Colón en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Roberto Montoya se pararon con un esquema 3-5-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres y Brayan Morales en defensa; Kevin Ramírez, Joshua Trigueño, Andy Soto, Gabino Vásquez y Dilan Palencia en la mitad de cancha; y Luis Martínez y Byron Angulo en la delantera.

El árbitro Stib Morales Ordóñez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Mictlán visitará a Achuapa y Malacateco jugará de local frente a Aurora FC en el estadio Estadio Santa Lucía.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 18 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 12 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salieron Miguel Ángel Lemus por Brandon Rivas, Juan Carlos Escobar por Jonas Herrarte, Joshua Trigueño por Andru Morales y Gabino Vásquez por José Ochoa

57′ 2T – Salieron Julio César Rodríguez por Guillermo Chavasco y Dilan Palencia por Roberto Meneses

69′ 2T – Salieron Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla y Kevin Ramírez por Nelson Andrade

Amonestados en Mictlán:

44′ 1T William Fajardo y 31′ 2T Renny Folleco

Cambios en Malacateco

63′ 2T – Salió Andy Soto por Frank De León

Amonestados en Malacateco: