Mictlán vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El cotejo entre Mictlán y Antigua GFC, por la fecha 15 del Apertura, se jugará el próximo sábado 11 de octubre, en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Antigua GFC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Malacateco por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 1 en su arco.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Xelajú con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 6.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 2 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (7 PG – 2 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 6 Mictlán 16 12 4 4 4 -1

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

