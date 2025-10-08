Mictlán vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Así llegan Mictlán y Antigua GFC
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Malacateco por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 1 en su arco.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Xelajú con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 6.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 2 a 0.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (7 PG – 2 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|6
|Mictlán
|16
|12
|4
|4
|4
|-1
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar