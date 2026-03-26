Mictlán vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

El próximo domingo 29 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Cobán Imperial visita a Mictlán en el Estadio La Asunción, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Mictlán y Cobán Imperial

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán ganó su último duelo ante Achuapa por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Cobán Imperial acabó en empate por 1-1 ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Cobán Imperial se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 7 Mictlán 21 15 6 3 6 -2 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas

Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas

Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Aurora FC: 1 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Municipal: 5 de abril – 18:00 horas

Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas

Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas

Horario Mictlán y Cobán Imperial, según país