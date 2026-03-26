Mictlán vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Así llegan Mictlán y Cobán Imperial
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán ganó su último duelo ante Achuapa por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 8 a favor.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
El anterior partido jugado por Cobán Imperial acabó en empate por 1-1 ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Cobán Imperial se quedó con la victoria por 3 a 1.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|7
|Mictlán
|21
|15
|6
|3
|6
|-2
|7
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas
- Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Aurora FC: 1 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Municipal: 5 de abril – 18:00 horas
- Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas
- Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas
- Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas
Horario Mictlán y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas