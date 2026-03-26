Mictlán vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

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Mictlán vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

En la previa de Mictlán vs Cobán Imperial, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 29 de marzo desde las 15:00 horas en el Estadio La Asunción.

Redacción deportes

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El próximo domingo 29 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Cobán Imperial visita a Mictlán en el Estadio La Asunción, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Mictlán y Cobán Imperial

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán ganó su último duelo ante Achuapa por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Cobán Imperial acabó en empate por 1-1 ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Cobán Imperial se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 3 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Xelajú 26 15 7 5 3 12
2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9
3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2
1 Xelajú 26 15 7 5 3 12
2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9
3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2
7 Mictlán 21 15 6 3 6 -2
7 Mictlán 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas
  • Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas
  • Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 17: vs Aurora FC: 1 de abril – 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Municipal: 5 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas
  • Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas
Horario Mictlán y Cobán Imperial, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

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