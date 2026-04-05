Comunicaciones busca derrotar a Mictlán para posicionarse en la cima del torneo

Mictlán y Comunicaciones se enfrentan por la fecha 18 del Clausura, en el Estadio La Asunción, desde las 15:00 horas.

Así llegan Mictlán y Comunicaciones

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán cayó 2 a 8 ante Antigua GFC en el Estadio Pensativo. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 11 en su portería .

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Mixco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el octavo puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (9 PG – 1 PE – 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Walter López Castellanos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 8 Mictlán 24 17 7 3 7 -7 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas

Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas

Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Mictlán y Comunicaciones, según país