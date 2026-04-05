Comunicaciones busca derrotar a Mictlán para posicionarse en la cima del torneo

Así llegan Mictlán y Comunicaciones
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán cayó 2 a 8 ante Antigua GFC en el Estadio Pensativo. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 11 en su portería .
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Mixco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el octavo puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (9 PG – 1 PE – 7 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Walter López Castellanos.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Antigua GFC
|27
|18
|7
|6
|5
|6
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Antigua GFC
|27
|18
|7
|6
|5
|6
|7
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Mictlán
|24
|17
|7
|3
|7
|-7
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Mixco: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas
- Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Mictlán y Comunicaciones, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas