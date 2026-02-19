Mictlán vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Así llegan Mictlán y Marquense
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán llega con resultado de empate, -, ante Comunicaciones. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 1 tanto en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Marquense y Mixco, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.
Marquense atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PG – 1 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|12
|7
|3
|3
|1
|3
|4
|Xelajú
|10
|7
|3
|1
|3
|5
|5
|Comunicaciones
|10
|6
|3
|1
|2
|0
|7
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Mictlán
|5
|6
|1
|2
|3
|-4
|12
|Marquense
|4
|6
|1
|1
|4
|-5
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Marquense: 22 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Mixco: 26 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Xelajú: 1 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Aurora FC: 5 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Mictlán: 22 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Aurora FC: 26 de febrero – 21:00 horas
- Fecha 10: vs Municipal: 28 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas