Mictlán vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 22 de febrero, Marquense visita a Mictlán en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Mictlán y Marquense

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán llega con resultado de empate, -, ante Comunicaciones. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 1 tanto en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Marquense y Mixco, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.

Marquense atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PG – 1 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 12 7 3 3 1 3 4 Xelajú 10 7 3 1 3 5 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 12 7 3 3 1 3 4 Xelajú 10 7 3 1 3 5 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 11 Mictlán 5 6 1 2 3 -4 12 Marquense 4 6 1 1 4 -5

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Marquense: 22 de febrero – 15:00 horas

Fecha 9: vs Mixco: 26 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Xelajú: 1 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Aurora FC: 5 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Mictlán: 22 de febrero – 15:00 horas

Fecha 9: vs Aurora FC: 26 de febrero – 21:00 horas

Fecha 10: vs Municipal: 28 de febrero – 18:00 horas

Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Marquense, según país