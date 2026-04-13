Mictlán vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

Por la fecha 20 del Clausura, Mixco y Mictlán se enfrentan el jueves 16 de abril desde las 17:00 horas en el estadio .

Así llegan Mictlán y Mixco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán no pudo ante Marquense en el . Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco venció 3-1 a Xelajú en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.

De los 3 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 25 puntos (7 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (9 PG – 5 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 9 Mictlán 25 19 7 4 8 -10

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Mictlán y Mixco, según país