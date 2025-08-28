Mictlán vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 18:00 horas.

Así llegan Mictlán y Municipal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán derrotó por 3 a 1 a Guastatoya en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Xelajú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 8 goles y ha recibido 5 en contra.

Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Mictlán sólo conoce empates en las 2 jornadas disputadas como anfitrión.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Torneo Clausura 2017, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (3 PG – 3 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Cristopher Corado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 6 4 1 1 3 2 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5 3 Municipal 12 6 3 3 0 3 4 Aurora FC 11 6 3 2 1 2 9 Mictlán 6 6 1 3 2 -2

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Marquense: 6 de septiembre – 20:00 horas

Fecha 9: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Municipal, según país