Mictlán vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Así llegan Mictlán y Municipal
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán derrotó por 3 a 1 a Guastatoya en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 5 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Xelajú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 8 goles y ha recibido 5 en contra.
Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Mictlán sólo conoce empates en las 2 jornadas disputadas como anfitrión.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Torneo Clausura 2017, y firmaron un empate en 0.
El local está en el noveno puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (3 PG – 3 PE).
El árbitro designado para el encuentro es Cristopher Corado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|6
|4
|1
|1
|3
|2
|Antigua GFC
|12
|6
|4
|0
|2
|5
|3
|Municipal
|12
|6
|3
|3
|0
|3
|4
|Aurora FC
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|9
|Mictlán
|6
|6
|1
|3
|2
|-2
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Marquense: 6 de septiembre – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas
- Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Municipal, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas