Mictlán vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Deportes

Mictlán vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

La previa del choque de Mictlán ante Xelajú, a disputarse en el Estadio La Asunción el sábado 11 de octubre desde las 15:00 horas.

|

Mictlán recibirá a Xelajú, en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 15:00 horas, en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Xelajú

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 1 gol y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú viene de perder contra Antigua GFC por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 10 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 26 13 7 5 1 13
2 Mixco 26 12 8 2 2 6
3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9
5 Xelajú 18 13 5 3 5 6
6 Mictlán 16 12 4 4 4 -1

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS