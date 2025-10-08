Mictlán vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Mictlán recibirá a Xelajú, en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 15:00 horas, en el Estadio La Asunción.

Así llegan Mictlán y Xelajú

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 1 gol y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú viene de perder contra Antigua GFC por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 10 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 5 Xelajú 18 13 5 3 5 6 6 Mictlán 16 12 4 4 4 -1

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Xelajú, según país