Mictlán vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Así llegan Mictlán y Xelajú
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 1 gol y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú viene de perder contra Antigua GFC por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 10 goles y recibieron 6.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|5
|Xelajú
|18
|13
|5
|3
|5
|6
|6
|Mictlán
|16
|12
|4
|4
|4
|-1
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas