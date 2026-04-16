Mictlán vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Mictlán recibe el próximo domingo 19 de abril a Xelajú por la fecha 21 del Clausura, a partir de las 17:00 horas en el estadio .

Así llegan Mictlán y Xelajú

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

En la jornada previa, Mictlán igualó – el juego ante Mixco. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 12 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Xelajú logró empatar – ante Achuapa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Xelajú fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 25 puntos (7 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 32 19 9 5 5 3 2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Mixco 32 19 9 5 5 3 2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 9 Mictlán 25 19 7 4 8 -10 10 Mictlán 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Mictlán y Xelajú, según país