Mictlán vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Así llegan Mictlán y Xelajú
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
En la jornada previa, Mictlán igualó – el juego ante Mixco. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 12 goles y marcó 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Xelajú logró empatar – ante Achuapa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Xelajú fue el ganador por 2 a 0.
El local está en el noveno puesto con 25 puntos (7 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|2
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|1
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|2
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|9
|Mictlán
|25
|19
|7
|4
|8
|-10
|10
|Mictlán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Xelajú: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Aurora FC: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Mictlán y Xelajú, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas