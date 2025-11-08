Mictlán y Marquense se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 19 del Apertura, Mictlán y Marquense terminaron igualados en el Estadio La Asunción.

En el primer tiempo, Mictlán logró abrir el marcador con un gol de William Fajardo en el minuto 14. Sin embargo, Marquense igualó las cosas cuando William Amaya anotó al minuto 37 de la segunda mitad.

El mejor jugador del partido fue William Amaya. El centrocampista de Marquense marcó 1 gol.

William Fajardo se destacó también en el Estadio La Asunción. El atacante de Mictlán anotó 1 gol.

El técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, propuso una formación 3-4-3 con Juan Najarro en el arco; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco y William Ramírez en la línea defensiva; Jonas Herrarte, Osman Salguero, Rigoberto Hernández y Guillermo Chavasco en el medio; y Ronaldo Dinolis, William Fajardo y Cesar Chinchilla en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Vásquez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Elías Vásquez, Fernando Fuentes, Denilson Hernández y Oscar Linton en defensa; Josué Cano, Aarón Navarro, William Amaya y David Chuc en la mitad de cancha; y Marvin Ceballos y Diego Casas en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio La Asunción.

El próximo partido de Mictlán en el campeonato será como visitante ante Achuapa, mientras que Marquense visitará a Achuapa.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 20 puntos y se ubica en el noveno puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 22 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salió Guillermo Chavasco por Miguel Ángel Lemus

63′ 2T – Salió Ronaldo Dinolis por Kendel Herrarte

Amonestados en Mictlán:

12′ 2T Elmer Monroy, 37′ 2T Miguel Ángel Lemus y 43′ 2T Robin Betancourth

Expulsados en Mictlán:

14′ 2T Rigoberto Hernández (Roja directa) y 41′ 2T Miguel Ángel Lemus (Roja directa)

Cambios en Marquense

24′ 1T – Salió Elías Vásquez por Andy Ruiz

55′ 2T – Salió David Chuc por Elvi Elington

62′ 2T – Salieron Josué Cano por José Joj y William Fajardo por Robin Betancourth

Amonestado en Marquense: