Mixco aprovechó su condición de local y venció 3-1 a Antigua en la jornada 11 del Apertura 2026

Mixco aprovechó su condición de local para vencer 3-1 a Antigua GFC en el estadio Santo Domingo de Guzmán en la jornada 11 del Apertura 2026. Los chicharroneros dominaron el partido de principio a fin y sumaron tres puntos importantes que les permiten escalar posiciones en la tabla.

El primer tiempo comenzó muy parejo pero Mixco tomó la ventaja al minuto 16 cuando Christian Ojeda aprovechó un mal rechazo del portero Jorge Moreno para rematar al palo más lejano y poner el 1-0. Al minuto 22 José Bolaños también estuvo cerca de ampliar la ventaja pero su remate pegó en el palo.

Al minuto 33 Yonatán Pozuelos amplió la ventaja para poner el 2-0 en lo que fue el segundo gol de los chicharroneros en una primera parte donde Antigua no encontró respuestas para el dominio local. Los Nobles que hicieron varios cambios en el primer tiempo no lograron reaccionar antes del descanso.

En el segundo tiempo Mixco siguió dominando y al minuto 61 José Bolaños anotó el 3-0 con un remate que Jorge Moreno no pudo detener para prácticamente sentenciar el partido en el estadio Santo Domingo de Guzmán en la jornada 11 del Apertura 2026.

Antigua descontó pero no pudo remontar

Antigua intentó reaccionar en los minutos finales pero con pocas ideas para ir al ataque. Al minuto 83 Kevin López descontó para poner el 3-1 en lo que fue el único gol de los coloniales en una tarde muy complicada para el equipo antigüeño en el Santo Domingo de Guzmán.

Con esta derrota Antigua GFC acumula dos caídas consecutivas en el Apertura 2026 en lo que representa un freno importante para un equipo que venía siendo uno de los más fuertes del torneo. Los aguaceros deberán reaccionar rápidamente para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

Mixco por su parte suma puntos importantes y sigue siendo uno de los equipos más sólidos del torneo en su condición de local.