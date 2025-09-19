Mixco busca subir a la cima del torneo

El próximo miércoles 8 de octubre, a partir de las 15:00 horas, Mixco visita a Achuapa en el estadio Winston Pineda, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Mixco

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de empatar ante Marquense por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 2 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Mixco acabó en empate por – ante Comunicaciones. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Mixco se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 12 puntos (3 PG – 3 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG – 1 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 4 Aurora FC 18 9 5 3 1 5 5 Achuapa 12 9 3 3 3 2

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Mixco, según país