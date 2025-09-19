Mixco busca subir a la cima del torneo

Así llegan Achuapa y Mixco
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa viene de empatar ante Marquense por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 2 goles marcados y 4 en el arco rival.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por Mixco acabó en empate por – ante Comunicaciones. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Mixco se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el quinto puesto con 12 puntos (3 PG – 3 PE – 3 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG – 1 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|20
|10
|6
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|20
|10
|5
|5
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|4
|Aurora FC
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|5
|Achuapa
|12
|9
|3
|3
|3
|2
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas