Mixco derrotó 4-0 sin complicaciones a Aurora FC con doblete de Nicolás Martínez

El delantero de Mixco Nicolás Martínez brilló con un doblete en la goleada que su equipo propinó a Aurora FC, en la fecha 21 del Clausura. Un marcador abultado reflejó la clara superioridad del equipo de Fabricio Benítez, que incluyó la actuación estelar de Nicolás Martínez. Un golazo de cabeza y otro de penal dejaron en claro el alto nivel del delantero, en los minutos 3′ del segundo tiempo y 12′ de la misma etapa. Los tantos extra que consolidaron la cómoda victoria, con un resultado final de 4 a 0, estuvieron a cargo de Esteban Garcia con un remate (24′ 2T), y de José Bolaños, luego de un disparo (34′ 2T).

Nicolás Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

José Bolaños fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mixco marcó 1 gol.

El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Diego Méndez y Jefrey Segura en la línea defensiva; Edilson Reyes, Óscar González y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Esteban Garcia en el ataque.

Por su parte, el equipo de Saúl Phillip salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Alex Díaz en defensa; Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Allan García, Daniel Baján y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Diego Ruiz en la delantera.

El árbitro Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el juego en Municipal de Mixco.

En la siguiente fecha Mixco se enfrentará de visitante ante Municipal, mientras que Aurora FC jugará de local frente a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 36 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salió Edilson Reyes por Eliser Quiñones

70′ 2T – Salieron Esteban Garcia por Facundo González y Kennedy Rocha por José Bolaños

78′ 2T – Salieron Manuel Moreno por Jorge Sotomayor y Óscar González por Esnaydi Zúñiga

Cambios en Aurora FC

57′ 2T – Salió Carlos Monterroso por Eddie Ibargüen

75′ 2T – Salieron Jafet Soriano por Paulo Motta y Alex Díaz por Lenin González

Amonestado en Aurora FC:

37′ 1T Jafet Soriano

Expulsado en Aurora FC: