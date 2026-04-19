Mixco derrotó 4-0 sin complicaciones a Aurora FC con doblete de Nicolás Martínez

Nicolás Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
José Bolaños fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mixco marcó 1 gol.
El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Diego Méndez y Jefrey Segura en la línea defensiva; Edilson Reyes, Óscar González y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Esteban Garcia en el ataque.
Por su parte, el equipo de Saúl Phillip salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Alex Díaz en defensa; Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Allan García, Daniel Baján y José Luis Vivas en la mitad de cancha; y Diego Ruiz en la delantera.
El árbitro Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el juego en Municipal de Mixco.
En la siguiente fecha Mixco se enfrentará de visitante ante Municipal, mientras que Aurora FC jugará de local frente a Mictlán.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 36 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Mixco
- 45′ 2T – Salió Edilson Reyes por Eliser Quiñones
- 70′ 2T – Salieron Esteban Garcia por Facundo González y Kennedy Rocha por José Bolaños
- 78′ 2T – Salieron Manuel Moreno por Jorge Sotomayor y Óscar González por Esnaydi Zúñiga
Cambios en Aurora FC
- 57′ 2T – Salió Carlos Monterroso por Eddie Ibargüen
- 75′ 2T – Salieron Jafet Soriano por Paulo Motta y Alex Díaz por Lenin González
Amonestado en Aurora FC:
- 37′ 1T Jafet Soriano
Expulsado en Aurora FC:
- 10′ 2T Allan García (Roja directa)