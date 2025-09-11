Mixco enfrenta a Marquense para subirse a la cima

Así llegan Mixco y Marquense
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Municipal. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense viene de derrotar a Mictlán con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.
Mixco es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Santo Domingo de Guzman.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 16 puntos (5 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Aurora FC
|17
|8
|5
|2
|1
|5
|2
|Antigua GFC
|16
|8
|5
|1
|2
|7
|3
|Municipal
|16
|8
|4
|4
|0
|5
|4
|Mixco
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|7
|Marquense
|11
|8
|3
|2
|3
|-3
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas