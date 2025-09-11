Mixco enfrenta a Marquense para subirse a la cima

A partir de las 15:00 horas, Mixco y Marquense protagonizarán mañana su choque por la fecha 9 del Apertura, en el estadio Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Marquense

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Municipal. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense viene de derrotar a Mictlán con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

Mixco es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Santo Domingo de Guzman.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 16 puntos (5 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Aurora FC 17 8 5 2 1 5 2 Antigua GFC 16 8 5 1 2 7 3 Municipal 16 8 4 4 0 5 4 Mixco 16 8 5 1 2 3 7 Marquense 11 8 3 2 3 -3

