Mixco logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Malacateco

Mixco logró una ajustada victoria por 2-1 sobre Malacateco en el partido disputado en el Estadio Santa Lucía por la fecha 13 del Clausura. Malacateco empezó mejor el partido y, al minuto 36 del primer tiempo, se colocó por delante en el tanteador luego de un remate desde los doce pasos de Ángel López. La euforia se vio interrumpida cuando Edilson Reyes definió el 1 a 1 con un gol de jugada, pasados 5′ de juego, durante la segunda etapa. La remontanda de Mixco se concretó en el minuto 10 de la misma mitad a través de un disparo ejecutado por Nicolás Martínez. Después no hubo tiempo para más.

Nicolás Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Edilson Reyes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mixco marcó 1 gol.

El técnico de Malacateco, Roberto Montoya, propuso una formación 3-5-2 con Miguel Jiménez en el arco; Brayan Morales, Dilan Palencia y Carlos Pérez Ochoa en la línea defensiva; Frank De León, Kevin Ramírez, José Ochoa, Ángel López y Franklin Quinteros en el medio; y Nelson Andrade y Byron Angulo en el ataque.

Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Allen Yanes, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en defensa; Edilson Reyes, Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Kevin Illescas en la mitad de cancha; y Jefrey Segura y Nicolás Martínez en la delantera.

El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Santa Lucía.

En la siguiente fecha Malacateco se enfrentará de visitante ante Mictlán, mientras que Mixco jugará de local frente a Achuapa.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

56′ 2T – Salió Frank De León por Roberto Meneses

60′ 2T – Salieron José Ochoa por Luis Martínez y Edilson Reyes por Christian Ojeda

75′ 2T – Salieron Franklin Quinteros por Andy Soto y Nelson Andrade por Víctor Torres

Amonestados en Malacateco:

41′ 1T Frank De León y 27′ 2T Kevin Ramírez

Cambios en Mixco

38′ 1T – Salió Jefrey Segura por Esteban Garcia

45′ 2T – Salió Kevin Illescas por José Bolaños

85′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Jeshua Urizar

Amonestados en Mixco: