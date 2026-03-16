Mixco logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Malacateco

Nicolás Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Edilson Reyes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mixco marcó 1 gol.
El técnico de Malacateco, Roberto Montoya, propuso una formación 3-5-2 con Miguel Jiménez en el arco; Brayan Morales, Dilan Palencia y Carlos Pérez Ochoa en la línea defensiva; Frank De León, Kevin Ramírez, José Ochoa, Ángel López y Franklin Quinteros en el medio; y Nelson Andrade y Byron Angulo en el ataque.
Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Allen Yanes, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en defensa; Edilson Reyes, Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Kevin Illescas en la mitad de cancha; y Jefrey Segura y Nicolás Martínez en la delantera.
El árbitro Julio Luna fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Santa Lucía.
En la siguiente fecha Malacateco se enfrentará de visitante ante Mictlán, mientras que Mixco jugará de local frente a Achuapa.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 56′ 2T – Salió Frank De León por Roberto Meneses
- 60′ 2T – Salieron José Ochoa por Luis Martínez y Edilson Reyes por Christian Ojeda
- 75′ 2T – Salieron Franklin Quinteros por Andy Soto y Nelson Andrade por Víctor Torres
Amonestados en Malacateco:
- 41′ 1T Frank De León y 27′ 2T Kevin Ramírez
Cambios en Mixco
- 38′ 1T – Salió Jefrey Segura por Esteban Garcia
- 45′ 2T – Salió Kevin Illescas por José Bolaños
- 85′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Jeshua Urizar
Amonestados en Mixco:
- 32′ 1T Manuel Moreno, 35′ 1T Jefrey Segura y 20′ 2T Allen Yanes