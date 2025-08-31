Mixco marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Así llegan Municipal y Mixco
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
En su visita anterior, Municipal empató por con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco venció en casa a Guastatoya por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Municipal.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 12 puntos (3 PG – 3 PE), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG – 1 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|16
|7
|5
|1
|1
|5
|2
|Aurora FC
|14
|7
|4
|2
|1
|4
|3
|Antigua GFC
|12
|6
|4
|0
|2
|5
|4
|Municipal
|12
|6
|3
|3
|0
|3
|5
|Achuapa
|10
|7
|2
|4
|1
|2
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas
- Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 9: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Mixco, según país
- Argentina: 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas