Mixco marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

El duelo entre Municipal y Mixco correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera desde las 19:00 horas, el miércoles 3 de septiembre.

Así llegan Municipal y Mixco

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

En su visita anterior, Municipal empató por con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció en casa a Guastatoya por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Municipal.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 12 puntos (3 PG – 3 PE), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG – 1 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 16 7 5 1 1 5 2 Aurora FC 14 7 4 2 1 4 3 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5 4 Municipal 12 6 3 3 0 3 5 Achuapa 10 7 2 4 1 2

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Mixco, según país