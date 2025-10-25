Mixco obtiene una victoria 2-1 contra Mictlán

Mixco superó en su casa a Mictlán, en el partido correspondiente a la fecha 16 del Apertura. Los goles del partido para el local los anotó Jeshua Urizar (21′ 1T) y Rigoberto Hernández (12′ 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Robin Betancourth (8′ 1T).

La figura del partido fue Jeshua Urizar. El defensor de Mixco fue importante por convertir 1 gol.

Robin Betancourth fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Mictlán mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Christian Ojeda, Kener Lemus, Jonathan Márquez y Yonathan Pozuelos en el medio; y Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Flavio Da Silva salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Juan Najarro bajo los tres palos; Emerson Cabrera, Bryan Menéndez y Juan Carlos Escobar en defensa; Guillermo Chavasco, Daniel Santa, Rigoberto Hernández, Juan Osorio y Elmer Monroy en la mitad de cancha; y Robin Betancourth y Cesar Chinchilla en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal de Mixco fue Cristopher Corado.

Para la siguiente fecha, Mixco actuará de local frente a Antigua GFC, mientras que Mictlán recibirá a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión acumula 35 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 19 unidades y se ubica en el quinto lugar.

Cambios en Mixco

57′ 2T – Salió Jonathan Márquez por José Bolaños

77′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esnaydi Zúñiga

78′ 2T – Salió Christian Ojeda por Michael Moreira

90′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Eliser Quiñones

Amonestados en Mixco:

40′ 1T Yonathan Pozuelos, 42′ 1T Christian Ojeda y 38′ 2T Jorge Sotomayor

Cambios en Mictlán

53′ 2T – Salió Guillermo Chavasco por Kendel Herrarte

67′ 2T – Salieron Daniel Santa por Ronaldo Dinolis y Cesar Chinchilla por Douglas Romero

83′ 2T – Salieron Rigoberto Hernández por Jonas Herrarte y Robin Betancourth por William Fajardo

Amonestados en Mictlán: