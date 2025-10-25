Mixco obtiene una victoria 2-1 contra Mictlán

La figura del partido fue Jeshua Urizar. El defensor de Mixco fue importante por convertir 1 gol.
Robin Betancourth fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Mictlán mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Christian Ojeda, Kener Lemus, Jonathan Márquez y Yonathan Pozuelos en el medio; y Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Flavio Da Silva salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Juan Najarro bajo los tres palos; Emerson Cabrera, Bryan Menéndez y Juan Carlos Escobar en defensa; Guillermo Chavasco, Daniel Santa, Rigoberto Hernández, Juan Osorio y Elmer Monroy en la mitad de cancha; y Robin Betancourth y Cesar Chinchilla en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal de Mixco fue Cristopher Corado.
Para la siguiente fecha, Mixco actuará de local frente a Antigua GFC, mientras que Mictlán recibirá a Guastatoya.
Con este resultado, el anfitrión acumula 35 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 19 unidades y se ubica en el quinto lugar.
Cambios en Mixco
- 57′ 2T – Salió Jonathan Márquez por José Bolaños
- 77′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esnaydi Zúñiga
- 78′ 2T – Salió Christian Ojeda por Michael Moreira
- 90′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Eliser Quiñones
Amonestados en Mixco:
- 40′ 1T Yonathan Pozuelos, 42′ 1T Christian Ojeda y 38′ 2T Jorge Sotomayor
Cambios en Mictlán
- 53′ 2T – Salió Guillermo Chavasco por Kendel Herrarte
- 67′ 2T – Salieron Daniel Santa por Ronaldo Dinolis y Cesar Chinchilla por Douglas Romero
- 83′ 2T – Salieron Rigoberto Hernández por Jonas Herrarte y Robin Betancourth por William Fajardo
Amonestados en Mictlán:
- 28′ 1T Juan Carlos Escobar, 42′ 1T Robin Betancourth, 43′ 1T Bryan Menéndez, 20′ 2T Daniel Santa y 32′ 2T Rigoberto Hernández