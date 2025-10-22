Mixco pierde 2-3 con Achuapa pese al doblete de Nicolás Martínez

En la fecha 10 del Apertura, el delantero de Mixco Nicolás Martínez anotó por duplicado, pero su equipo no pudo contra Achuapa y perdió 3-2. La escuadra comandada por Martín García tomó el control del partido y se adelantó en el tanteador. Aunque el plantel de Fabricio Benítez intentó acercarse con las conquistas de Nicolás Martínez (39′ 1T y 21′ 2T), no logró evitar la derrota. Impulsado por un doblete, Achuapa resultó victorioso gracias a los goles de Carlos Santos (17′ 1T), Erick Sánchez (32′ 1T) y Alexis Matta (43′ 1T).

Nicolás Martínez tuvo una gran actuación. El atacante de Mixco brilló al convertir 2 goles y al patear 2 veces.

La presencia defensiva Carlos Santos fue notable en el partido. El defensa de Achuapa fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Achuapa, Martín García, presentó una disposición táctica 5-3-2 con Ederson Cabezas en el arco; José Corado, Carlos Santos, Dayron Suazo, Sixto Betancourt y Yeison Carabali en la línea defensiva; Isaías de León, Cristian González y Alexis Matta en el medio; y Erick Sánchez y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Manuel Moreno y Nixson Flores en defensa; Erick Arevalo, Kener Lemus y Esnaydi Zúñiga en la mitad de cancha; y Adrián Cifuentes, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos en la delantera.

Julio Luna fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Achuapa enfrentará de local a Marquense, mientras que Mixco jugará de local frente a Mictlán.

De esta manera el local está en el octavo puesto en el campeonato con 16 puntos, mientras que la visita, con 32, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Achuapa

55′ 2T – Salió Agustín Maziero por Edgar Macal

70′ 2T – Salieron Cristian González por Kevin Navas y Alexis Matta por Vitor Feliciani

90′ 2T – Salió Erick Sánchez por Pablo López

Amonestado en Achuapa:

22′ 1T Sixto Betancourt

Expulsado en Achuapa:

47′ 2T Luis Fernando Ruiz (Roja directa)

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Esnaydi Zúñiga por Kennedy Rocha, Erick Arevalo por Eliser Quiñones y Adrián Cifuentes por José Bolaños

58′ 2T – Salieron Nixson Flores por Facundo González y Yonathan Pozuelos por Christian Ojeda

Amonestado en Mixco: