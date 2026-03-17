Mixco quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Así llegan Mixco y Achuapa
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco ganó su último duelo ante Malacateco por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Marquense. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Achuapa se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el quinto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas