Mixco quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Por la fecha 14 del Clausura, Mixco y Achuapa se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Mixco y Achuapa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco ganó su último duelo ante Malacateco por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Marquense. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Achuapa se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Mixco y Achuapa, según país