Mixco recibe a Municipal en un duelo clave: Mario Escobar Toca será el árbitro

Deportivo Mixco y Municipal se enfrentarán este miércoles 21 de octubre, a las 15 horas, en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un partido pendiente de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 que tendrá como protagonista también al árbitro Mario Escobar Toca, quien volverá a impartir justicia después de la polémica en el duelo entre Xelajú MC y Comunicaciones.

El encuentro fue reprogramado porque ambos equipos aportaron jugadores a la Selección Nacional de Guatemala, que disputó la fase de clasificación de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 y avanzó a los cuartos de final.

Municipal suma 26 puntos y una victoria le permitiría alcanzar las 29 unidades de Antigua GFC, con la posibilidad de superarlo por diferencia de goles y tomar el liderato. El equipo dirigido por Mario Acevedo intentará repetir el triunfo de la primera vuelta, cuando venció 2-0 a Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

Los mixqueños, por su parte, acumulan 23 puntos y podrían llegar a 26 si ganan en casa, para igualar la puntuación de los rojos y acercarse al grupo de seis equipos que disputarán la fase final por el título.

El regreso de Escobar Toca añade otro ingrediente al partido. El árbitro dirigió por última vez el 26 de septiembre, cuando Xelajú MC cayó 3-2 ante Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco, en un encuentro correspondiente a la jornada 11.

En ese compromiso, Escobar mostró una segunda tarjeta amarilla a Brayam Castañeda, de Comunicaciones, pero no lo expulsó de inmediato. El jugador permaneció varios minutos en el terreno de juego hasta que el silbante corrigió su error y le mostró la tarjeta roja.

Ahora, Escobar estará al frente de un duelo importante para las aspiraciones de ambos clubes, con Municipal en busca de la cima y Mixco decidido a aprovechar la localía para sumar tres puntos.