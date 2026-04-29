Mixco recibirá a Cobán Imperial por la llave 4

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de abril, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 0.

Próximo partido de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 4: vs Cobán Imperial: 2 de mayo – 15:00 horas

Próximo partido de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 4: vs Mixco: 2 de mayo – 15:00 horas

Los resultados de Mixco en partidos del Clausura

Temporada Regular : Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero)

: Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Malacateco 0 (25 de enero)

: Mixco 1 vs Malacateco 0 (25 de enero) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Mixco 0 (28 de enero)

: Achuapa 2 vs Mixco 0 (28 de enero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero)

: Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero)

: Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero) Temporada Regular : Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)

: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero) Temporada Regular : Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero)

: Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero) Temporada Regular : Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero)

: Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero) Temporada Regular : Mixco 2 vs Mictlán 2 (26 de febrero)

: Mixco 2 vs Mictlán 2 (26 de febrero) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Mixco 1 (1 de marzo)

: Aurora FC 1 vs Mixco 1 (1 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo)

: Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Mixco 2 (14 de marzo)

: Malacateco 1 vs Mixco 2 (14 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Achuapa 0 (18 de marzo)

: Mixco 1 vs Achuapa 0 (18 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo)

: Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo) Temporada Regular : Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo)

: Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)

: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril) Temporada Regular : Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril)

: Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril) Temporada Regular : Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril)

: Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril) Temporada Regular : Mixco 4 vs Aurora FC 0 (19 de abril)

: Mixco 4 vs Aurora FC 0 (19 de abril) Temporada Regular : Mictlán 2 vs Mixco 2 (16 de abril)

: Mictlán 2 vs Mixco 2 (16 de abril) Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)

Los resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Temporada Regular : Cobán Imperial 5 vs Antigua GFC 1 (21 de enero)

: Cobán Imperial 5 vs Antigua GFC 1 (21 de enero) Temporada Regular : Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero)

: Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Marquense 0 (27 de enero)

: Cobán Imperial 2 vs Marquense 0 (27 de enero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero)

: Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero) Temporada Regular : Cobán Imperial 3 vs Mictlán 1 (8 de febrero)

: Cobán Imperial 3 vs Mictlán 1 (8 de febrero) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 0 (15 de febrero)

: Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 0 (15 de febrero) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero) Temporada Regular : Guastatoya 2 vs Cobán Imperial 0 (21 de febrero)

: Guastatoya 2 vs Cobán Imperial 0 (21 de febrero) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Malacateco 0 (24 de febrero)

: Cobán Imperial 2 vs Malacateco 0 (24 de febrero) Temporada Regular : Achuapa 0 vs Cobán Imperial 1 (1 de marzo)

: Achuapa 0 vs Cobán Imperial 1 (1 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 1 vs Xelajú 1 (5 de marzo)

: Cobán Imperial 1 vs Xelajú 1 (5 de marzo) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Cobán Imperial 2 (8 de marzo)

: Antigua GFC 2 vs Cobán Imperial 2 (8 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo)

: Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo) Temporada Regular : Marquense 3 vs Cobán Imperial 1 (18 de marzo)

: Marquense 3 vs Cobán Imperial 1 (18 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo)

: Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Cobán Imperial 0 (29 de marzo)

: Mictlán 1 vs Cobán Imperial 0 (29 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Aurora FC 0 (1 de abril)

: Cobán Imperial 0 vs Aurora FC 0 (1 de abril) Temporada Regular : Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril)

: Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril) Temporada Regular : Cobán Imperial 1 vs Guastatoya 1 (12 de abril)

: Cobán Imperial 1 vs Guastatoya 1 (12 de abril) Temporada Regular : Cobán Imperial 3 vs Achuapa 1 (19 de abril)

: Cobán Imperial 3 vs Achuapa 1 (19 de abril) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Cobán Imperial 0 (16 de abril)

: Malacateco 2 vs Cobán Imperial 0 (16 de abril) Temporada Regular: Xelajú 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de abril)

Horario Mixco y Cobán Imperial, según país