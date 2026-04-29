Mixco recibirá a Cobán Imperial por la llave 4

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de abril, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 0.
Próximo partido de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 4: vs Cobán Imperial: 2 de mayo – 15:00 horas
Próximo partido de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 4: vs Mixco: 2 de mayo – 15:00 horas
Los resultados de Mixco en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Malacateco 0 (25 de enero)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Mixco 0 (28 de enero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Mictlán 2 (26 de febrero)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Mixco 1 (1 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mixco 2 (14 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Achuapa 0 (18 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 4 vs Aurora FC 0 (19 de abril)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Mixco 2 (16 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)
Los resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Cobán Imperial 5 vs Antigua GFC 1 (21 de enero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Marquense 0 (27 de enero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 3 vs Mictlán 1 (8 de febrero)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 0 (15 de febrero)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero)
- Temporada Regular: Guastatoya 2 vs Cobán Imperial 0 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Malacateco 0 (24 de febrero)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Cobán Imperial 1 (1 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Xelajú 1 (5 de marzo)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Cobán Imperial 2 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Marquense 3 vs Cobán Imperial 1 (18 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Cobán Imperial 0 (29 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Aurora FC 0 (1 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Guastatoya 1 (12 de abril)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 3 vs Achuapa 1 (19 de abril)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Cobán Imperial 0 (16 de abril)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de abril)
Horario Mixco y Cobán Imperial, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas