Mixco remontó y goleó 3-1 a Guastatoya para meterse en la pelea por el liderato

Mixco logró una victoria importante esta noche. Los chicharroneros vencieron 3-1 a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos en la jornada 16 del Apertura 2026 en lo que fue su primera victoria como visitante del torneo y una remontada que los mete de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

El partido comenzó con Guastatoya dominando y al minuto 7 Brayan Morales estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate de zurda que se estrelló en el palo. Al minuto 19 llegó el primer gol, Renato Sequén hizo un pase largo Moreno quiso regresar el balón al portero y Víctor Ávalos aprovechó el error para poner el 1-0 en lo que fue su sexto tanto en el Apertura 2026.

Mixco reaccionó de inmediato con una pared entre Nicolás Martínez dentro del área que terminó con el remate por abajo de Kennedy Rocha para empatar al minuto 24. Solo cinco minutos después Arce se apoyó en Rocha quien burló a dos defensores incluyendo al portero y asistió a Nicolás Martínez para poner el 1-2.

En el segundo tiempo Guastatoya buscó el empate con todo. Víctor Ávalos rozó el travesaño al minuto 39 y los pecho amarillo generaron varias llegadas pero no encontraron el gol. La expulsión de Andy Contreras al minuto 66 complicó aún más el panorama local aunque el árbitro revisó la jugada y cambió la roja por amarilla.

Lynner García sentenció el partido

Con Guastatoya buscando el empate desesperadamente Mixco aprovechó un error defensivo en el minuto 89. Carlos Alvarado cabeceó hacia su portero pero dejó el balón en el camino de Lynner García quien definió para poner el 3-1 definitivo y sentenciar una victoria muy importante para los Chicharroneros.

Con este triunfo Mixco consigue su primera victoria de visita en el Apertura 2026 y se mete de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Para Guastatoya fue su segunda derrota como local en el torneo en lo que representa un golpe importante para sus aspiraciones de mantenerse en la cima del campeonato chapín.