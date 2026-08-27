Mixco se despide con victoria de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026

Deportivo Mixco cerró con una victoria su primera participación en un torneo internacional. El conjunto mixqueño derrotó 2-0 al Alianza de Panamá, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, y se despidió de la competición con seis puntos producto de dos victorias.

El primer gol llegó apenas a los cuatro minutos. Nicolás Martínez apareció para darle la ventaja al conjunto guatemalteco, que desde temprano tomó el control del partido. El segundo gol llegó al minuto 84, cuando José Bolaños amplió la diferencia y sentenció la segunda victoria de Mixco en el certamen.

Una de las figuras del encuentro fue el portero Kevin Moscoso, quien realizó atajadas determinantes para mantener su marco en cero y ahogar el grito de gol de los panameños. Su actuación fue clave para que Mixco conservara la ventaja y asegurara el triunfo.

Mixco tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y sentenciar el encuentro con mayor tranquilidad, pero la falta de contundencia frente al arco panameño evitó que el marcador volviera a moverse hasta los minutos finales. Al final, el equipo dirigido por Fabricio Benítez se impuso por 2-0.

EL MEJOR GUATEMALTECO

Aunque el resultado no fue suficiente para conseguir la clasificación a la siguiente ronda, Mixco terminó su aventura internacional como el mejor representante guatemalteco en la presente edición de la Copa Centroamericana.

El conjunto chicharronero acumuló seis puntos gracias a sus dos triunfos, mientras que Municipal también alcanzó las seis unidades, pero con una victoria y tres empates. Mixco, por lo tanto, cerró con el mejor registro de victorias entre los clubes guatemaltecos participantes.

¡Deportivo Mixco abre el marcador con un gol de vestidor! 💥 pic.twitter.com/Ln21FACpik — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 28, 2026

La eliminación deja a Deportivo Mixco junto a Municipal, Xelajú MC y Antigua GFC como los equipos guatemaltecos que no lograron superar la fase de grupos del torneo.

DESPEDIDA CON BUEN SABOR

La primera experiencia internacional de Mixco termina así con un balance positivo en cuanto a resultados. El equipo consiguió dos victorias y seis puntos.

El triunfo ante Alianza no alcanzó para cambiar su destino en el Grupo C, pero sí permitió que Deportivo Mixco se despidiera de la Copa Centroamericana dejando una imagen competitiva y, sobre todo, con el recuerdo de haber conseguido sus primeras victorias en una competición internacional.

¡Deportivo Mixco empuja y vuelve a celebrar! 👊 pic.twitter.com/a0lHFHApjA — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 28, 2026

Ahora, el conjunto mixqueño deberá trasladar esa experiencia a la competencia local, con el reto de continuar creciendo después de haber dado sus primeros pasos en el escenario internacional.