Mixco supera por 2-1 a Xelajú tras dar vuelta el partido

En la fecha 4 del Apertura, Mixco celebró este sábado contra Xelajú. A los 35 minutos del primer tiempo, Mixco se vio en desventaja cuando Elmer Cardoza disparó, estableciendo así el 1 a 0 parcial. Afortunadamente, el conjunto anfitrión contaba con Eliser Quiñones, quien se convirtió en el héroe con un gol de cabeza y otro de jugada (42’ de la primera etapa y 38’ de la segunda mitad), cambiando el curso del partido y llevando a su equipo a una remontada espectacular y, finalmente, al triunfo por 2 a 1.

Eliser Quiñones fue la figura del partido. El delantero de Mixco marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.

También fue importante Elmer Cardoza. El delantero de Xelajú marcó 1 gol.

El director técnico de Mixco, Fabricio Benítez, planteó una estrategia 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Rodrigo Marroquín, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Esnaydi Zúñiga, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Yonathan Pozuelos en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 5-3-2 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Manuel Romero, Marcelo Hernández, José Castañeda y José Javier Longo en defensa; Derrikson Quirós, Juan Cardona y Claudio de Oliveira en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas y Elmer Cardoza en la delantera.

El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Mixco visitará a Mictlán y Xelajú jugará de local frente a Guastatoya en el estadio Mario Camposeco.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 12 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 4 unidades y ocupa el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

58′ 2T – Salieron Esnaydi Zúñiga por Esteban Garcia, Christian Ojeda por Gabriel Arce y Rodrigo Marroquín por Jeshua Urizar

65′ 2T – Salió Jorge Sotomayor por Diego Méndez

74′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por José Bolaños

Amonestado en Mixco:

34′ 2T Kennedy Rocha

Cambios en Xelajú

59′ 2T – Salieron José Javier Longo por Widvin Tebalan y José Castañeda por Kevin Ruíz

78′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Romario da Silva

79′ 2T – Salió Elmer Cardoza por Yilton Díaz

87′ 2T – Salió Juan Cardona por Antonio López

Amonestados en Xelajú: