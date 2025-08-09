Mixco supera por 2-1 a Xelajú tras dar vuelta el partido

Eliser Quiñones fue la figura del partido. El delantero de Mixco marcó 2 goles y remató al arco contrario en 2 oportunidades.
También fue importante Elmer Cardoza. El delantero de Xelajú marcó 1 gol.
El director técnico de Mixco, Fabricio Benítez, planteó una estrategia 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Rodrigo Marroquín, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Esnaydi Zúñiga, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Yonathan Pozuelos en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro se pararon con un esquema 5-3-2 con Nery Lobos bajo los tres palos; Raúl Calderón, Manuel Romero, Marcelo Hernández, José Castañeda y José Javier Longo en defensa; Derrikson Quirós, Juan Cardona y Claudio de Oliveira en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas y Elmer Cardoza en la delantera.
El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Mixco visitará a Mictlán y Xelajú jugará de local frente a Guastatoya en el estadio Mario Camposeco.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 12 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 4 unidades y ocupa el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Mixco
- 58′ 2T – Salieron Esnaydi Zúñiga por Esteban Garcia, Christian Ojeda por Gabriel Arce y Rodrigo Marroquín por Jeshua Urizar
- 65′ 2T – Salió Jorge Sotomayor por Diego Méndez
- 74′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por José Bolaños
Amonestado en Mixco:
- 34′ 2T Kennedy Rocha
Cambios en Xelajú
- 59′ 2T – Salieron José Javier Longo por Widvin Tebalan y José Castañeda por Kevin Ruíz
- 78′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Romario da Silva
- 79′ 2T – Salió Elmer Cardoza por Yilton Díaz
- 87′ 2T – Salió Juan Cardona por Antonio López
Amonestados en Xelajú:
- 14′ 1T Derrikson Quirós, 20′ 1T Rubén Silva y 17′ 2T Raúl Calderón