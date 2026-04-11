Mixco superó por 3-1 a Xelajú como local

La figura del partido fue Gabriel Arce. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Kennedy Rocha también jugó un buen partido. El volante de Mixco metió 1 gol.
El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en la línea defensiva; Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha y Esteban Garcia en el medio; y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Roberto Hernández salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, José Castañeda y Javier González en defensa; Widvin Tebalan, Juan Cardona, Jorge Aparicio y Ricardo Marquez en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas, Harim Quezada y Antonio López en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio fue Stib Morales Ordóñez.
Para la siguiente fecha, Mixco actuará de local frente a Aurora FC, mientras que Xelajú visitará a Mictlán.
Con este resultado, el anfitrión acumula 32 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita suma 30 unidades y se ubica en el tercer lugar.
Cambios en Mixco
- 57′ 2T – Salió Edilson Reyes por Kener Lemus
- 65′ 2T – Salieron Esteban Garcia por José Bolaños y Kennedy Rocha por Eliser Quiñones
- 79′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Gabriel Arce y Nicolás Martínez por Rodrigo Marroquín
Amonestados en Mixco:
- 10′ 1T Kennedy Rocha, 28′ 2T Christian Ojeda y 30′ 2T Nicolás Martínez
Cambios en Xelajú
- 56′ 2T – Salió Ricardo Marquez por Denilson Ochaeta
- 90′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Elmer Cardoza
Amonestados en Xelajú:
- 14′ 1T Juan Cardona y 38′ 1T Raúl Calderón