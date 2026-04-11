Mixco superó por 3-1 a Xelajú como local

En la fecha 19 del Clausura, Mixco ganó cómodamente en el estadio ante Xelajú. Mixco anotó el primero con un gol de penal de Nicolás Martínez, en el minuto 35 del primer tiempo, seguido por un tanto de jugada de Kennedy Rocha en el minuto 13 del segundo período. Xelajú logró acortar distancias con un buen disparo de Harim Quezada (17′ 2T). Sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota por 3 a 1, después de que Gabriel Arce disparara en el minuto 49 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Gabriel Arce. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Kennedy Rocha también jugó un buen partido. El volante de Mixco metió 1 gol.

El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en la línea defensiva; Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha y Esteban Garcia en el medio; y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Roberto Hernández salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, José Castañeda y Javier González en defensa; Widvin Tebalan, Juan Cardona, Jorge Aparicio y Ricardo Marquez en la mitad de cancha; y Steven Cárdenas, Harim Quezada y Antonio López en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio fue Stib Morales Ordóñez.

Para la siguiente fecha, Mixco actuará de local frente a Aurora FC, mientras que Xelajú visitará a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión acumula 32 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita suma 30 unidades y se ubica en el tercer lugar.

Cambios en Mixco

57′ 2T – Salió Edilson Reyes por Kener Lemus

65′ 2T – Salieron Esteban Garcia por José Bolaños y Kennedy Rocha por Eliser Quiñones

79′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Gabriel Arce y Nicolás Martínez por Rodrigo Marroquín

Amonestados en Mixco:

10′ 1T Kennedy Rocha, 28′ 2T Christian Ojeda y 30′ 2T Nicolás Martínez

Cambios en Xelajú

56′ 2T – Salió Ricardo Marquez por Denilson Ochaeta

90′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Elmer Cardoza

Amonestados en Xelajú: