Mixco va en busca de un triunfo ante Comunicaciones para trepar a la punta

Así llegan Comunicaciones y Mixco
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Marquense. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 2.
El local está en el quinto puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG – 5 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|16
|7
|5
|4
|8
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|5
|Comunicaciones
|25
|16
|8
|1
|7
|1
|1
|Xelajú
|27
|16
|7
|6
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|16
|7
|5
|4
|8
|3
|Mixco
|26
|16
|7
|5
|4
|1
|4
|Municipal
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 18: vs Mictlán: 5 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas
- Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 18: vs Marquense: 7 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas
- Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Comunicaciones y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas