Mixco va en busca de un triunfo ante Comunicaciones para trepar a la punta

El duelo correspondiente a la fecha 17 del Clausura se jugará el próximo jueves 2 de abril a las 17:00 horas.

Así llegan Comunicaciones y Mixco

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Marquense. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el quinto puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG – 5 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 16 7 5 4 8 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 5 Comunicaciones 25 16 8 1 7 1 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 16 7 5 4 8 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 4 Municipal 25 16 7 4 5 5 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 18: vs Mictlán: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas

Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 18: vs Marquense: 7 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Comunicaciones y Mixco, según país