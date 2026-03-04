Mixco venció a Municipal 1 a 0 en Municipal de Mixco con un gol de penal

En el duelo entre Mixco y Municipal válido por la fecha 11 del Clausura, el conjunto anfitrión obtuvo una victoria por 1 gol a 0 en Municipal de Mixco. En el minuto 8 del primer tiempo, Nicolás Martínez aseguró la victoria para Mixco mediante un tiro desde el punto penal.

Nicolás Martínez fue la figura del partido. El delantero de Mixco marcó 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Jeshua Urizar. El zaguero de Mixco fue importante .

El director técnico de Mixco, Fabricio Benítez, planteó una estrategia 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Nixson Flores, Allen Yanes, Manuel Moreno y Facundo González en la línea defensiva; Gabriel Arce, Óscar González y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Mario Acevedo se pararon con un esquema 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en defensa; Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, John Méndez y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y Yasnier Matos en la delantera.

El árbitro Mario Escobar Toca fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Mixco recibirá a Guastatoya y Municipal jugará de visitante frente a Mictlán en el estadio .

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 13 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

62′ 2T – Salieron Gabriel Arce por Esnaydi Zúñiga y Yonathan Pozuelos por José Bolaños

70′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Jeshua Urizar

79′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Esteban Garcia

Amonestados en Mixco:

36′ 1T Kennedy Rocha y 43′ 2T Christian Ojeda

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salieron Darwin Torres por José Morales y Rudy Barrientos por Erik López

57′ 2T – Salió Yasnier Matos por Alejandro Cabeza

73′ 2T – Salió John Méndez por César Archila

87′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Yorman Baltazar

Amonestado en Municipal:

7′ 1T Darwin Torres

Expulsado en Municipal: