Mixco visita a Marquense por la fecha 7

A partir de las 20:00 horas, Marquense y Mixco protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 del Clausura en el estadio .

Así llegan Marquense y Mixco

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Xelajú. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Comunicaciones. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Mixco con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (2 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 7 Mixco 8 6 2 2 2 -2 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 11 Marquense 4 6 1 1 4 -5

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Mictlán: 22 de febrero – 15:00 horas

Fecha 9: vs Aurora FC: 26 de febrero – 21:00 horas

Fecha 10: vs Municipal: 28 de febrero – 18:00 horas

Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Xelajú: 22 de febrero – 20:00 horas

Fecha 9: vs Mictlán: 26 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Aurora FC: 1 de marzo – 11:00 horas

Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Marquense y Mixco, según país