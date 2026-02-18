Mixco visita a Marquense por la fecha 7

Así llegan Marquense y Mixco
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Xelajú. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Comunicaciones. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Mixco con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (2 PG – 2 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|4
|Xelajú
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|5
|Comunicaciones
|10
|6
|3
|1
|2
|0
|7
|Mixco
|8
|6
|2
|2
|2
|-2
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Marquense
|4
|6
|1
|1
|4
|-5
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Mictlán: 22 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Aurora FC: 26 de febrero – 21:00 horas
- Fecha 10: vs Municipal: 28 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Xelajú: 22 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Mictlán: 26 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Aurora FC: 1 de marzo – 11:00 horas
- Fecha 11: vs Guastatoya: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Marquense y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas