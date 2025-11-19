Mixco vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

El juego entre Mixco y Achuapa se disputará el próximo sábado 22 de noviembre por la fecha 21 del Apertura, a partir de las 14:00 horas en el estadio Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Achuapa

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco ganó por 2-1 el juego pasado ante Marquense. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Achuapa derrotó 1-0 a Mictlán. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 1 gol y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa lo ganó por 3 a 2.

El local está puntero y alcanzó 41 puntos (13 PG – 2 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (6 PG – 6 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 41 20 13 2 5 10 2 Municipal 39 19 11 6 2 21 3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15 4 Aurora FC 36 20 10 6 4 6 6 Achuapa 24 20 6 6 8 -3

Próximo partido de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Mixco y Achuapa, según país