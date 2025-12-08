Mixco vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Apertura

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Achuapa se impuso por 3 a 2.
Los resultados de Mixco en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Mixco 1 (19 de julio)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Comunicaciones 0 (26 de julio)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mixco 2 (1 de agosto)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Xelajú 1 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Mixco 0 (17 de agosto)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Guastatoya 0 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Marquense 0 (12 de septiembre)
- Temporada Regular: Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Cobán Imperial 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Mixco 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 4 vs Malacateco 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Xelajú 1 vs Mixco 2 (17 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Mictlán 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Mixco 0 (6 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Mixco 2 (15 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre)
Los resultados de Achuapa en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)
- Temporada Regular: Marquense 0 vs Achuapa 0 (26 de julio)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Achuapa 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Comunicaciones 1 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Achuapa 0 (21 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Marquense 0 (12 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Achuapa 0 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Guastatoya 1 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre)
Horario Mixco y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas