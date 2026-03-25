Mixco vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Así llegan Mixco y Antigua GFC
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco viene de un resultado igualado, 1-1, ante Cobán Imperial. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 6 goles a favor frente a 2 encajados.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Marquense con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 3.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Mixco quien ganó 1 a 2.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG – 5 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|6
|Antigua GFC
|21
|15
|5
|6
|4
|-1
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Comunicaciones: 2 de abril – 17:00 horas
- Fecha 18: vs Marquense: 7 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Mictlán: 1 de abril – 18:00 horas
- Fecha 18: vs Aurora FC: 4 de abril – 11:00 horas
- Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas
Horario Mixco y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas