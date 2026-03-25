Mixco vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

El cotejo entre Mixco y Antigua GFC, por la fecha 16 del Clausura, se jugará el próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Antigua GFC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco viene de un resultado igualado, 1-1, ante Cobán Imperial. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 6 goles a favor frente a 2 encajados.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Marquense con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Mixco quien ganó 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG – 5 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 4 Mixco 23 15 6 5 4 0 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 4 Mixco 23 15 6 5 4 0 6 Antigua GFC 21 15 5 6 4 -1

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Comunicaciones: 2 de abril – 17:00 horas

Fecha 18: vs Marquense: 7 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Mictlán: 1 de abril – 18:00 horas

Fecha 18: vs Aurora FC: 4 de abril – 11:00 horas

Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas

Horario Mixco y Antigua GFC, según país