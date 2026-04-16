Mixco vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Así llegan Mixco y Aurora FC
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
En su visita anterior, Mixco empató por con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 7 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
A Aurora FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Marquense. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 4 en contra.
Los últimos 3 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 32 puntos (9 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 7 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|2
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|4
|Antigua GFC
|30
|19
|8
|6
|5
|7
|5
|Cobán Imperial
|29
|19
|7
|8
|4
|8
|1
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|2
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|4
|Antigua GFC
|30
|19
|8
|6
|5
|7
|5
|Cobán Imperial
|29
|19
|7
|8
|4
|8
|7
|Mixco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Aurora FC
|19
|19
|4
|7
|8
|-11
|12
|Aurora FC
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas
- Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas
Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Mixco y Aurora FC, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas