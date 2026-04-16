Mixco vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

El duelo entre Mixco y Aurora FC correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio desde las 13:00 horas, el domingo 19 de abril.

Así llegan Mixco y Aurora FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

En su visita anterior, Mixco empató por con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 7 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

A Aurora FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Marquense. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 4 en contra.

Los últimos 3 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 32 puntos (9 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 7 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 32 19 9 5 5 3 2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7 5 Cobán Imperial 29 19 7 8 4 8 1 Mixco 32 19 9 5 5 3 2 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7 5 Cobán Imperial 29 19 7 8 4 8 7 Mixco 0 0 0 0 0 0 10 Aurora FC 19 19 4 7 8 -11 12 Aurora FC 0 1 0 0 1 -1

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas

Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Mixco y Aurora FC, según país