Mixco vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Por la fecha 7 del Apertura, Guastatoya y Mixco se enfrentan el sábado 30 de agosto desde las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Guastatoya

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Mictlán. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 13.

Hasta el momento, Mixco cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Guastatoya sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 6 4 1 1 3 2 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5 3 Municipal 12 6 3 3 0 3 4 Aurora FC 11 6 3 2 1 2 12 Guastatoya 1 6 0 1 5 -10

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Municipal: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

