Mixco vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Así llegan Mixco y Guastatoya
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco no pudo ante Antigua GFC en el Pensativo. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Mictlán. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 13.
Hasta el momento, Mixco cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Guastatoya sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está puntero con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|6
|4
|1
|1
|3
|2
|Antigua GFC
|12
|6
|4
|0
|2
|5
|3
|Municipal
|12
|6
|3
|3
|0
|3
|4
|Aurora FC
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|12
|Guastatoya
|1
|6
|0
|1
|5
|-10
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Municipal: 3 de septiembre – 19:00 horas
- Fecha 9: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Guastatoya, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas