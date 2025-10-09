Mixco vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Así llegan Mixco y Malacateco
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco venció por 1-0 a Comunicaciones. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mictlán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 5 en su arco.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco se llevó la victoria por 1 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 26 puntos (8 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (5 PG – 1 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|7
|Malacateco
|16
|13
|5
|1
|7
|-2
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Xelajú: 18 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Achuapa: 22 de octubre – 14:30 horas
- Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Guastatoya: 19 de octubre – 19:30 horas
- Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas