Mixco vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Malacateco y Mixco se enfrentarán en el estadio Municipal de Mixco el próximo domingo 12 de octubre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Mixco y Malacateco

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció por 1-0 a Comunicaciones. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mictlán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 5 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 26 puntos (8 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (5 PG – 1 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 7 Malacateco 16 13 5 1 7 -2

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Xelajú: 18 de octubre – 20:00 horas

Fecha 10: vs Achuapa: 22 de octubre – 14:30 horas

Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Guastatoya: 19 de octubre – 19:30 horas

Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Horario Mixco y Malacateco, según país