Mixco necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Así llegan Mixco y Marquense
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura
Mixco buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Comunicaciones. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense venció en casa a Xelajú por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Marquense.
El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG – 3 PE – 7 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Bryan López Castellanos.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Antigua GFC
|27
|18
|7
|6
|5
|6
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Antigua GFC
|27
|18
|7
|6
|5
|6
|6
|Mixco
|26
|17
|7
|5
|5
|0
|7
|Marquense
|24
|17
|7
|3
|7
|-1
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas
- Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Mixco y Marquense, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas