Mixco necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

El duelo entre Mixco y Marquense correspondiente a la fecha 18 se disputará en Municipal de Mixco desde las 15:00 horas, el martes 7 de abril.

Así llegan Mixco y Marquense

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Comunicaciones. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense venció en casa a Xelajú por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Marquense.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG – 3 PE – 7 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Bryan López Castellanos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 6 Mixco 26 17 7 5 5 0 7 Marquense 24 17 7 3 7 -1 9 Marquense 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Xelajú: 11 de abril – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas

Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Mixco y Marquense, según país