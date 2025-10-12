Mixco vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Mixco y Mictlán
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco viene de un resultado igualado, -, ante Malacateco. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán llega con ventaja tras derrotar a Xelajú con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 2.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (5 PG – 4 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Antigua GFC
|26
|13
|8
|2
|3
|10
|3
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|5
|Mictlán
|19
|13
|5
|4
|4
|0
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Xelajú: 18 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Achuapa: 22 de octubre – 14:30 horas
- Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Antigua GFC: 18 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Aurora FC: 22 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar