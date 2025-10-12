Mixco vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El cotejo entre Mixco y Mictlán, por la fecha 16 del Apertura, se jugará el próximo miércoles 15 de octubre, en el estadio Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Mictlán

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco viene de un resultado igualado, -, ante Malacateco. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán llega con ventaja tras derrotar a Xelajú con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 2.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (5 PG – 4 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10 3 Mixco 26 12 8 2 2 6 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 5 Mictlán 19 13 5 4 4 0

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Xelajú: 18 de octubre – 20:00 horas

Fecha 10: vs Achuapa: 22 de octubre – 14:30 horas

Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Antigua GFC: 18 de octubre – 15:00 horas

Fecha 10: vs Aurora FC: 22 de octubre – 10:00 horas

Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Mixco y Mictlán, según país