Mixco vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Así llegan Mixco y Municipal
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco sacó un empate por en su visita a Guastatoya. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Mictlán. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Municipal con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el segundo puesto con 35 puntos (11 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG – 6 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|36
|17
|10
|6
|1
|21
|2
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|3
|Antigua GFC
|33
|18
|10
|3
|5
|10
|4
|Aurora FC
|33
|18
|9
|6
|3
|6
|5
|Cobán Imperial
|22
|18
|6
|4
|8
|-1
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Municipal: 9 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Marquense: 15 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Mixco: 9 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas