Mixco vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Mixco recibirá a Municipal, en el marco de la fecha 19 del Apertura, el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de Mixco.

Así llegan Mixco y Municipal

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco sacó un empate por en su visita a Guastatoya. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Mictlán. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Municipal con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el segundo puesto con 35 puntos (11 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG – 6 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 36 17 10 6 1 21 2 Mixco 35 17 11 2 4 9 3 Antigua GFC 33 18 10 3 5 10 4 Aurora FC 33 18 9 6 3 6 5 Cobán Imperial 22 18 6 4 8 -1

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Municipal: 9 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Marquense: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Mixco: 9 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

