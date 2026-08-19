Mixco vs. UMECIT: hora y dónde ver el partido de la Copa Centroamericana 2026

El Deportivo Mixco afrontará este miércoles 19 de agosto un compromiso clave cuando reciba al UMECIT de Panamá por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, y corresponde al Grupo C del certamen centroamericano.

El conjunto mixqueño llega a este compromiso en el fondo del Grupo C y con un panorama complicado en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Aunque todavía tiene opciones matemáticas, el cuadro canalero, por su parte, sí está prácticamente eliminado del certamen.

Los dirigidos por el técnico guatemalteco Fabricio Benítez están obligados a ganar y esperar resultados favorables en los demás encuentros del grupo para conservar alguna posibilidad de clasificación en la siguiente jornada. La misión es complicada tras los resultados de las primeras jornadas frente a rivales de tradición internacional.

A pesar de las dificultades, el equipo chicharronero buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en la competición ante su afición. El torneo representa la primera gran experiencia internacional del club.

El Grupo C ha sido dominado por el Saprissa de Costa Rica y el Olimpia de Honduras, equipos que han marcado diferencias desde el comienzo y se perfilan como los principales candidatos para quedarse con los boletos a la siguiente fase. El primero y el segundo lugar clasifican a los cuartos de final del torneo.

Los chicharroneros tendrán una última oportunidad para mantener sus opciones de avanzar. Ante UMECIT, el conjunto nacional buscará ganar para conservar una mínima esperanza de continuar en la competición.

Día, hora y dónde ver el partido entre Mixco y UMECIT

Partido: Deportivo Mixco vs. UMECIT

Competencia: Copa Centroamericana de Concacaf 2026

Fecha: miércoles 19 de agosto del 2026

Hora: 19 horas

Estadio: Manuel Felipe Carrera, El Trébol