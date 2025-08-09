Mixco vs Xelajú en vivo por la fecha 3 del Apertura 2025.

El líder invicto Mixco recibirá en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Xelajú, en un partido programado para las 15:00 horas y que podría consolidar a los chicharroneros en la cima de la tabla. Mixco llega a este compromiso con paso perfecto, luego de sumar tres victorias en igual número de partidos.

Por su parte, Xelajú llega con la obligación de sumar un triunfo que lo meta de lleno en la pelea por los primeros puestos. Los altense acumulan cuatro puntos en la clasificación y vienen de empatar 0-0 en casa ante Mictlán.